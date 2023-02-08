Сыктывкарец не заплатил за бензин и попал под обстрел

В Сыктывкаре задержали нарушителя дорожного движения без водительских прав. Для этого сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню и даже обстрелять его авто, сообщает МВД Коми.

Это произошло ранним утром, когда в полицию столицы Коми позвонил оператор автозаправки. Он рассказал, что водитель Skoda заправил свою машину, а потом просто уехал, не заплатив. Тогда на место направили экипаж сотрудников ГИБДД.