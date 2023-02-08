Сыктывкарец не заплатил за бензин и попал под обстрел

В Сыктывкаре задержали нарушителя дорожного движения без водительских прав. Для этого сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню и даже обстрелять его авто, сообщает МВД Коми.
Это произошло ранним утром, когда в полицию столицы Коми позвонил оператор автозаправки. Он рассказал, что водитель Skoda заправил свою машину, а потом просто уехал, не заплатив. Тогда на место направили экипаж сотрудников ГИБДД.
Спустя полчаса разыскиваемый автомобиль заметили на улице Депутатской. Водитель отказался останавливаться по требованию полиции, и завязалась погоня. В итоге сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колесам авто, и только это остановило нарушителя.
В процессе преследования нарушитель неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая реальную опасность для всех участников дорожного движения.
За рулем оказался 37-летний мужчина, у которого имелись признаки опьянения. К тому же, у водителя не было прав, а проверка показала, что он уже не раз привлекался к уголовной ответственности за нетрезвую езду.