Сбил пешехода и скрылся: в Сыктывкаре объявлен в розыск водитель

В столице Коми неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции, где нарушителя уже объявили в розыск.
По информации ГИБДД, это произошло 8 февраля в 6:10 во дворе дома №76 по улице Коммунистической. Неизвестный водитель на неустановленном авто сбил пешехода, который стоял перед машиной, после чего просто уехал с места происшествия.
32-летний пешеход получил перелом пальца левой кисти. Водитель объявлен в розыск.
Напомним, ранее в Сыктывкаре ловили еще одного нарушителя дорожного движения. Но в тот раз все закончилось обстрелом машины подозреваемого. Оказалось, что за рулем находится пьяный, неоднократно судимый водитель, у которого еще и не было прав на управление автомобилем.