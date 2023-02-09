Сбил пешехода и скрылся: в Сыктывкаре объявлен в розыск водитель

В столице Коми неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции, где нарушителя уже объявили в розыск.

По информации ГИБДД, это произошло 8 февраля в 6:10 во дворе дома №76 по улице Коммунистической. Неизвестный водитель на неустановленном авто сбил пешехода, который стоял перед машиной, после чего просто уехал с места происшествия.