Самую дешевую квартиру в России обнаружили в Коми

В Инте обнаружили самую дешевую квартиру во всей России. Ее цена составляет 135 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости.
Квартира площадью в 43 квадратных метра расположена в кирпичном доме. В самом помещении две комнаты. Рядом с домом находятся детский сад, школа, площадь, продуктовый магазин и автобусная остановка. Такая цена обусловлена нахождением квартиры в качестве залога у банка.
Вторая по цене квартира также находится в Инте. В помещении только одна комната, а сама квартира располагается на пятом этаже. Владелец сообщает, что жилье теплое, но требуется ремонт. Стоимость – 140 тысяч рублей.
Еще одна дешевая квартира, площадью в 78 квадратных метров, обнаружена в Воркуте. Находится она на третьем этаже. Продавец оценивает свое жилище в 160 тысяч рублей, но согласен на торги с покупателем.
Ранее портал “Про Город Сыктывкар” делал обзор самых дешевых квартир в Республике Коми. Цены были значительно ниже действующей подборке.