Самую дешевую квартиру в России обнаружили в Коми

В Инте обнаружили самую дешевую квартиру во всей России. Ее цена составляет 135 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости.

Квартира площадью в 43 квадратных метра расположена в кирпичном доме. В самом помещении две комнаты. Рядом с домом находятся детский сад, школа, площадь, продуктовый магазин и автобусная остановка. Такая цена обусловлена нахождением квартиры в качестве залога у банка.