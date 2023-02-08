Эжвинскую школу проверяют на буллинг после гибели ученицы

По факту гибели девочки из школы №27 в Сыктывкаре начали расследование. Как рассказали в администрации города, мероприятия должны показать, имел ли место так называемый буллинг или издевательства со стороны сверстников, пишет БНК.
В мэрии города рассказали, что в школе уже провели профилактические беседы, а за учащимися идет постоянное психолого-педагогическое наблюдение. При обращении детей или родителей, им дают индивидуальные консультации.
Изучение страницы погибшей в соцсети также не показало наличия деструктивного контента. По предварительным выводам психологов, факт буллинга не подтвержден, но следственный комитет все еще занимается этим делом.
Напомним, 23 января в Сыктывкаре трагически погибла девочка. По словам соседей, ребенку было около десяти лет. Ее тело в квартире обнаружили родители. Похороны прошли 26 января.