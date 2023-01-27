В Сыктывкаре трагически погибла маленькая девочка

В Сыктывкаре трагически погибла девочка. По словам соседей, ребенку было около десяти лет. Журналист портала “Про Город” узнал подробности.

В 2022 году произошел другой трагичный случай. 22 ноября из окна многоэтажного дома выпал 10-летний ребенок. Инцидент произошел по адресу: Пушкина, 59. Школьник упал на козырек, откуда его потом сняли спасатели. К сожалению, ребенок получил серьезные травмы и скончался в реанимации.