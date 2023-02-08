Астролог Василиса Володина предупредила о тяжелейшем периоде до середины февраля 2023 года

Российский астролог Василиса Володина предупредила, что период по 12 февраля включительно будет довольно тяжелым для всех. Дело в том, что дел у всех прибавится, в то же время активизируются недоброжелатели. Однако при должном внимании каждый легко сможет защититься, просто показав таким врагам и обманщикам "покерфейс", передает портал Teleprogramma.
"Критичность и здоровая подозрительность заставят перепроверять информацию, а телефонные мошенники сами бросят трубку, услышав ваш спокойный, уверенный голос в ответ на нелепое вранье", – сказала Володина.
В эти дни нужно оставаться спокойными, думать о хорошем и помнить, что трудности - временные, после них наступит белая полоса.
Напомним, ранее другой астролог, Тамара Глоба, рассказала, для какого знака зодиака февраль принесет трудности в личной жизни. Они не смогут найти общий язык со своим партнером, что может привести к разлуке.