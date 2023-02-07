Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака потеряет любовь в феврале

Тамара Глоба рассказала, для какого знака зодиака февраль принесет трудности в личной жизни, сообщил портал Teleprogramma.

Астролог уверена, что бояться разлуки нужно сейчас именно Близнецам. Они не смогут найти общий язык со своим партнером, что может привести к разлуке. Необходимо забыть о старых обидах и не идти на поводу у чувств, советует специалист.