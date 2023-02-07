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Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака потеряет любовь в феврале

Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака потеряет любовь в февралеФото из социальных сетей

Тамара Глоба рассказала, для какого знака зодиака февраль принесет трудности в личной жизни, сообщил портал Teleprogramma.

Астролог уверена, что бояться разлуки нужно сейчас именно Близнецам. Они не смогут найти общий язык со своим партнером, что может привести к разлуке. Необходимо забыть о старых обидах и не идти на поводу у чувств, советует специалист.

Вдобавок на представителей этого созвездия упадет много проблем, от которых они захотят сбежать. Но делать этого не стоит, нужно собраться с силами и решить волнующие вопросы.

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