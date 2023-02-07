В Коми вырос средний размер взятки

В прокуратуре Коми рассказали о росте среднего размера взятки при коррупционных преступлениях в 2022 году. За минувшие 12 месяцев зарегистрировано 149 таких нарушений, из которых 60 — взятки.

Согласно докладу ведомства, средний размер взятки теперь составляет 287 тысяч рублей. Как и раньше, такие преступления часто происходят в сфере ЖКХ, госзаказов и нацпроектов. Тем не менее, показатели коррупции стали значительно ниже, чем в 2021 году.