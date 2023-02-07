В суде Сыктывкара допросят экс-главу Коми Сергея Гапликова

Сыктывкарский городской суд 22 февраля в 12 часов допросит экс-главу Коми Сергея Гапликова. 22 февраля в 12:00 в Сыктывкаре добросят бывшего главу Коми Сергея Гапликова. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Известно, что экс-руководитель региона выступит свидетелем по делу о коррупции в отношении Михаила Порядина. Допрос будет проходить по видеосвязи. Ранее, на заседании 31 января, один из фигурантов дела политтехнолог Виталий Галяев предположил, что Сергей Гапликов также может быть причастен к преступной схеме Порядина.

Он заявил, что едва ли Монди СЛПК выделил бы фонду "Патриот" 200 миллионов рублей без участия главы Коми.