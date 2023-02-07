В ходе спецоперации погиб стрелок из Коми

На территории специальной военной операции погиб доброволец из Коми Евгений Вилисов. Мужчина был родом из Воркуты. Об этом рассказала глава республики Владимир Уйба.
Владимир был рядовым запаса. Родился и вырос мужчина в заполярном городе — Воркуте. В ноябре он отправился в военкомат Чечни, чтобы стать добровольцем. На СВО он получил должность номера расчета стрелкового отделения. Погибшего бойца похоронят в Ленинградской области.
Владимир Уйба лично выразил свои соболезнования родным и близким Евгения Вилисова.
Напомним, ранее, 4 февраля, на фасаде школы в деревне Скородум Усть-Куломского района открыли две мемориальные доски в память о выпускниках учебного заведения Александре Шомысове и Максиме Демине. Мужчины погибли в Украине на СВО, сообщает пресс-служба администрации главы Коми.