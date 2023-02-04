В Коми открыли мемориальные доски участникам спецоперации

4 февраля, на фасаде школы в деревне Скородум Усть-Куломского района открыли две мемориальные доски в память о выпускниках учебного заведения Александре Шомысове и Максиме Демине. Мужчины погибли в Украине на СВО, сообщает пресс-служба администрации главы Коми.

В мероприятии приняла участие заместитель председателя правительства Коми Галина Габушева.

"Свой воинский долг они выполнили до конца. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Мы благодарны им за ратный подвиг, за их смелость и отвагу. Без исторической памяти черствеет сердце. Подрастающее поколение должно знать историю родного края, своих героев и помнить, какой ценой завоевана жизнь", – сказала Галина Габушева.