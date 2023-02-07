11-летнего школьника, который пропал в Коми, нашли

11-летнего мальчика, который пропал в Ухте, нашли. Об этом сообщили в МВД. Напомним, 6 февраля в поселке Ветлосян пропал мальчик. Он ушел в школу рано утром, но после занятий домой так и не вернулся. Поисками занимались волонтеры, которые начали сбор людей уже в три утра 7 февраля.

Благодаря ориентировкам, которые распространили в сети, мальчика удалось быстро найти. Как сообщили в полиции, сейчас с ним все в порядке.