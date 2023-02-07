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В Коми пропал 11-летний школьник: он не вернулся с занятий

В Коми пропал 11-летний школьник: он не вернулся с занятий"Лиза Алерт"

В поселке Ветлосян города Ухта пропал 11-летний Валентин Артемьев. Он ушел в школу, но домой так и не вернулся.

О ребенке ничего неизвестно с 6 февраля. Поисками занимается отряд волонтеров "Лиза Алерт". Информацию о пропаже мальчика начали распространять 7 января. Сбор людей на поиски объявили около 3:20.

Приметы мальчика: рост 140 см, худощавого телосложения, светло-серые волосы, серо-зеленые глаза.

Был одет в черную куртку, светло-коричневые болоньевые штаны, черные ботинки, серые перчатки, темно-синюю вязаную шапку.

С собой у ребенка был синий тканевый рюкзак для обуви.

Номер горячей линии 8-800-700-54-52 или 02. Всех, кому что-либо известно о Валентине Артемьеве, просят звонить по этим номерам.

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