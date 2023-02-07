В Коми пропал 11-летний школьник: он не вернулся с занятий

В поселке Ветлосян города Ухта пропал 11-летний Валентин Артемьев. Он ушел в школу, но домой так и не вернулся.

О ребенке ничего неизвестно с 6 февраля. Поисками занимается отряд волонтеров "Лиза Алерт". Информацию о пропаже мальчика начали распространять 7 января. Сбор людей на поиски объявили около 3:20.