Медвежат-сирот, которых подобрали на лесоповале в Коми, покажет Первый канал

Совсем скоро в эфир выйдет передача Доброе утро на Первом телеканале, где покажут Толстуна, Ворчуна и Солнышко — медвежат, найденных на лесоповале в Коми. А пока Центр спасения медвежат в Тверской области продолжает делиться информацией о том, как сейчас идут дела у косолапых сироток. Одна из новостей — совсем скоро малыши откроют глазки.

Сейчас медвежата находятся в добрых руках сотрудников центра уже полторы недели. Состояние животных удовлетворительное: они отлично питаются каждые 2-3 часа, в том числе и ночью. Впрочем, пропустить кормление детенышей просто невозможно, ведь они начинают подавать голос.

Сотрудники, к слову, предполагают, что медвежата родились 15-16 января. Косолапые находятся в теплом помещении, в берлоге стоят увлажнители. Серьезных проблем нет.