"Нашли женщину с перерезанным горлом": сыктывкарец рассказал подробности пожара в Дырносе

В ночь с 3 на 4 февраля около 01:45 в сыктывкарском Дырносе произошел пожар. Огонь охватил дачный дом в СНТ "Металлист".

Потушить огонь удалось только в 06:14. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. В официальных источниках сообщается, что пострадавших нет, однако очевидцы сообщают, что в доме обнаружили тело женщины с перерезанным горлом.