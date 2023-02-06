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"Нашли женщину с перерезанным горлом": сыктывкарец рассказал подробности пожара в Дырносе

"Нашли женщину с перерезанным горлом": сыктывкарец рассказал подробности пожара в Дырносе

В ночь с 3 на 4 февраля около 01:45 в сыктывкарском Дырносе произошел пожар. Огонь охватил дачный дом в СНТ "Металлист".

Потушить огонь удалось только в 06:14. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. В официальных источниках сообщается, что пострадавших нет, однако очевидцы сообщают, что в доме обнаружили тело женщины с перерезанным горлом.

"У нее была повреждена рука и перерезано горло. Сначала ее освидетельствовали медики, затем приехали следователи", – сообщает источник "Про Города".

В Следственном комитете по Коми "Про Городу" сообщили, что информация о пожаре появится на официальном сайте ведомства чуть позже. А в Минздраве "Про Городу" сообщили, что в СУ СКР по Коми подтвердили, что на месте пожара обнаружили тело с повреждениями.

Подробности выясняются.

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