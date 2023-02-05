В Сыктывкаре арестовали жителя Московской области: его подозревают в мошенничестве

По информации пресс-службы суда, под стражу взяли уроженца Молдовы, 34-летнего Ивана Сакара. По версии следствия, в 2021 году обвиняемый под предлогом участия в торгах криптовалюты и заработка похитил у потерпевшего 5 658 556 рублей.

Мера пресечения в виде заключения под стражу назначена сроком на 2 месяца, то есть по 1 апреля 2023 года включительно. Уголовное дело расследуется СУ МВД по Коми.

Напомним также, недавно оказалось, что жители Коми начали бояться проходить диспансеризацию из-за действий мошенников. Жителям республики в ведомстве посоветовали записать номера телефонов своей поликлиники, чтобы сверить их при звонке, ведь именно с них поступает приглашение на диспансеризацию. В министерстве также отметили, что во время разговора сотрудники никогда не просят никаких личных данных.