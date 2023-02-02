Жители Коми отказываются от диспансеризации из-за страха перед мошенниками

Сотрудники поликлиник начали обзванивать жителей, чтобы пригласить людей на диспансеризацию и профосмотры. Но регистраторы столкнулись с серьезными проблемами: недоверием людей. В некоторых случаях жители Коми не берут трубку, или отказываются проходить диспансеризацию, поскольку не верят, что звонят именно из поликлиники.

Жителям республики в ведомстве посоветовали записать номера телефонов своей поликлиники, чтобы сверить их при звонке, ведь именно с них поступает приглашение на диспансеризацию. В министерстве также отметили, что во время разговора сотрудники никогда не просят никаких личных данных.