Сыктывкарские магазины начали убирать с продажи опасные игрушки Хагги Вагги

Сыктывкарские магазины начали убирать с полок популярные игрушки 2022 года Хагги Вагги. Причиной стало исследование Роскачества, которое еще в декабре прошлого года признало этот товар токсичным. Журналист портала “Про Город” пообщался с директорами и продавцами нескольких магазинов игрушек и узнал, какие из них послушали заключения экспертов, а кто продолжает торговать этими нашумевшими игрушками.

Напомним, в декабре 2022 года Роскачество обнаружило в популярных детских игрушках Хагги Вагги опасное химическое вещество — фенол. Оказалось, что он превышает норму в четыре раза. Из-за чего плюшевого монстра посчитали опасным для детей.

В конце января 2023 года в официальной группе администрации Сыктывкара во ВКонтакте появился пост, где просили обратить внимание горожан и продавцов на опасность игрушек Хагги Вагги.

Обеспокоеные горожане начали писать в комментариях под постом с просьбами убрать эти игрушки с полок магазинов.

“Если опасны — изымайте из продажи! Не все читают ваши объявления”, — возмутилась Валентина Турубова.