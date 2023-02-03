Сыктывкарские магазины начали убирать с продажи опасные игрушки Хагги Вагги

Сыктывкарские магазины начали убирать с полок популярные игрушки 2022 года Хагги Вагги. Причиной стало исследование Роскачества, которое еще в декабре прошлого года признало этот товар токсичным. Журналист портала “Про Город” пообщался с директорами и продавцами нескольких магазинов игрушек и узнал, какие из них послушали заключения экспертов, а кто продолжает торговать этими нашумевшими игрушками.
Напомним, в декабре 2022 года Роскачество обнаружило в популярных детских игрушках Хагги Вагги опасное химическое вещество — фенол. Оказалось, что он превышает норму в четыре раза. Из-за чего плюшевого монстра посчитали опасным для детей.
В конце января 2023 года в официальной группе администрации Сыктывкара во ВКонтакте появился пост, где просили обратить внимание горожан и продавцов на опасность игрушек Хагги Вагги.
Обеспокоеные горожане начали писать в комментариях под постом с просьбами убрать эти игрушки с полок магазинов.
“Если опасны — изымайте из продажи! Не все читают ваши объявления”, — возмутилась Валентина Турубова.
“Изымать надо их срочно из продажи. И вообще требовать от продавцов акты экспертиз на каждую игрушку, завезенную из-за границы. И здесь еще проверять хотя бы выборочно. Как можно этим торговать? Ведь ими дети играют, совсем малыши. Я бы вообще не покупала импортные игрушки. Неужели родители враги своим детям”? — написала в соцсетях Ольга Сапунова.
Изымать игрушки из продажи администрация города не может.
“К сожалению, органы местного самоуправления не наделены полномочиями изымать из продажи эти товары”, — прокомментировала мэрия города.
После публикации исследования Роскачества сыктывкарские магазины сами начали убирать игрушки Хагги Вагги со своих полок.
“Мы убрали еще в декабре. Как только по телевизору сказали, что они токсичны, я сразу попросила убрать все эти игрушки. Но меня возмущает, что не все магазины так поступили. В крупных торговых центрах нашего города все еще продают”, — сообщили в одном из сыктывкарских магазинов игрушек, который находится на улице Оплеснина.
“Сейчас у нас нет в продаже этих игрушек. Нас попросили убрать, не объясняя причины. Раньше продавались”, — рассказали в сыктывкарской сети магазинов игрушек.
Не все продавцы убрали с полок Хагги Вагги. Например, одна из самых крупных торговых сетей детских магазинов все еще продает эти игрушки. Отвечать на вопросы журналиста представители компании не стали.
По этим нашумевшим игрушкам сейчас практически невозможно привлечь к ответственности, поскольку они продаются под видом сувенирной продукции хендмейд, которая не подпадает под действие технических регламентов. Об этом сообщает “РИА Новости”.
Многие родители купили детям игрушки Хагги Вагги. А исследование Роскачества не считают чем-то важным.
“Они не проверяли мою игрушку, я не думаю, что она токсична. Все игрушки Роскачество не может проверить. Эксперты всего лишь выборочно проверили и привели итоги. Их итоги это статистические данные. Я думаю, что на Хагги Вагги ополчились из-за его внешнего вида. Для многих она неприятна. Тем более, что на прилавках магазинов и другие игрушки продают. И они такого же ядовито-яркого цвета, аналогичные по материалу. Почему-то их не проверили и не признали токсичными”, — высказалась мама из Сыктывкара.
Некоторые сыктывкарцы были изначально против ярких плюшевых игрушек Хагги Вагги, потому что им казались они пугающими и могли как-то испортить психику ребенка.
“Нормальные люди такую игрушку не купят своим детям. Смотреть на нее страшно и противно”, — прокомментировала горожанка Светлана Алекс.
“Это чучело, а не игрушка. Я своим детям никогда такое не куплю. Сейчас полно милых мягких игрушек. В крайнем случае сама сделаю”, — написала Лидия Гринева.
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