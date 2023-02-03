Решение принято: в Коми вынесли приговор по делу о жесткой посадке "Боинга"

Инженера и пилота Боинга 737-500, который совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, признали виновными, но освободили от наказания. Сами фигуранты, при этом, настаивали на отмене приговора и выдвинули свою версию произошедшего.

Напомним, 9 февраля 2020 года в аэропорту Усинска жестко сел самолет «Боинг 737-500», который выполнял рейс Москва – Усинск. Следствие посчитало, что самолет столкнулся со снежным бруствером и повредил основные стойки шасси, после чего они сложились в процессе движения по взлетной полосе.