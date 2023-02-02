Перенес операцию на сердце: что известно о госпитализации Игоря Николаева

Известный российский артист Игорь Николаев перенес операцию на сердце. Об этом сообщает портал URA.RU.
"63-летнему артисту провели коронарографию и установили стенты", — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале.
СМИ ссылается на источник знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что Игорь Николаев был госпитализирован. Затем артист опроверг слухи, заявив, что его здоровью ничего не угрожает.
Кстати, о знаменитостях. Накануне известный российский стилист Александр Рогов опубликовал на своей странице в соцсети фото с Татьяной Чупровой — уроженкой Сыктывкара. В столице Коми девушка была известной визажисткой, после чего уехала в Москву.