Перенес операцию на сердце: что известно о госпитализации Игоря Николаева

Известный российский артист Игорь Николаев перенес операцию на сердце. Об этом сообщает портал URA.RU. "63-летнему артисту провели коронарографию и установили стенты", — сообщает РЕН ТВ в своем telegram-канале.

СМИ ссылается на источник знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что Игорь Николаев был госпитализирован. Затем артист опроверг слухи, заявив, что его здоровью ничего не угрожает.