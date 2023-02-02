Супер известный стилист России Александр Рогов поделился фото с девушкой из Сыктывкара

Знаменитый российский стилист Александр Рогов опубликовал на своей странице в соцсети фото с Татьяной Чупровой — уроженкой Сыктывкара. В столице Коми девушка была известной визажисткой, после чего уехала в Москву.
В столице России Татьяна стала первым, как она заявляла, визуализатором бренда, а сейчас ведет курсы по женственности. В социальных сетях аудитория девушки насчитывает более полумиллиона подписчиков.
С Александром Роговым, судя по всему, девушка обсуждала будущее сотрудничество:
Какой прекрасный был вечер! И поболтали, и похихикали, и планы построили, и дела наметили!!! С Татьяной и Надеждой, — написал стилист.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале