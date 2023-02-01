Сыктывкарцам рассказали, как наказывают водителей автобусов за “залипание” в телефоне

Совсем недавно сыктывкарцев потрясла страшная трагедия: на одной из остановок города погибла пожилая жительница столицы Коми. Неравнодушные к произошедшему разделились на два лагеря: часть считает, что ответственность лежит на самой погибшей, вторая часть – что в трагедии виноват водитель.

Истинная причина произошедшего пока неизвестна, но многие сыктывкарцы считают, что водители и кондукторы городских автобусных маршрутов действительно часто отвлекаются от работы, к примеру, на телефоны. Такие жалобы часто появляются в соцсетях.

“Бывает, ребенок жалуется, рассказывает, как в дверях зажимают людей. Людей возят как дрова. Кондукторы старикам зайти в автобус не помогают, хотя это входит в их обязанности. Зато сидят в телефонах”, – пишет сыктывкарка.

"Водитель на маршруте №26 сегодня дневным рейсом от Алешино до самого города вел автобус одной рукой, беспрерывно разговаривая по телефону", – сообщает местный житель.

“Водитель маршрута №3 разговаривал по телефону. С Советской до Тентюковский телефон из рук не выпускал. Сделали ему замечание. Реакции ноль. Какое внимание к входящим и выходящим может быть. Давайте бороться с этим безобразием”, – призывает горожанин.

Как перевозчики борются с нарушителями?

Журналист “Про Город Сыктывкар” связался с перевозчиками столицы Коми и выяснил, как они контролируют сотрудников и что нужно делать, если водитель никак не может “отлипнуть” от телефона. Глава товарищества частных перевозчиков Татьяна Королева рассказала, что их автобусы оборудованы камерами, чтобы контролировать соблюдение водителями правил.

“Каждый индивидуальный предприниматель сам решает, какие меры предпринять, если пассажир сообщает о том, что водитель использует за рулем телефон. Как правило это штрафы от 500 до 700 рублей”, – объяснила Татьяна Королева.

Также глава товарищества напомнила, что в случае, если водитель “залип” в телефоне, в первую очередь необходимо сообщить индивидуальному предпринимателю, который обслуживает рейс. Информация о них размещена в салоне каждого автобуса. Также можно направить жалобу в ГИБДД и, если есть видео, приложить его к заявлению.

Оставлять заявления о нарушениях ПДД можно на сайте ГИБДД по Коми.

В “Комиавтотрансе” действуют несколько другие методы наказания провинившихся водителей. Если сотрудник компании использует за рулем телефон, составляется рапорт о нарушении и провинившемуся делают выговор или замечание. В том случае, если водитель продолжает нарушать ПДД и “сидеть” в телефоне во время работы, с ним расторгают трудовой договор.

Также в компании отметили, что сейчас в автобусах предприятия устанавливают видеокамеры, направленные непосредственно на водителя. Так что скоро “Комиавтотранс” будет принимать устные жалобы без подтверждения фотографиями или видеозаписями.