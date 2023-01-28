В Сыктывкаре автобус насмерть сбил пенсионерку на остановке

В Сыктывкаре пассажирский автобус переехал пенсионерку. Об этом редакции портала “Про Город” сообщили подписчики.

28 января около 16:50 на остановке ТЦ Покровский автобус переехал 73-летнюю сыктывкарку. Очевидцы сразу вызвали скорую. Как стало известно, женщина не смогла выжить после нанесенных травм.