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В Сыктывкаре продлили противопожарный режим

В Сыктывкаре продлили противопожарный режимИз архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре продлили противопожарный режим до 28 февраля, сообщает мэрия столицы Коми.

Такое решение приняли из-за огромного количества пожаров: с начала года их было уже 20, в прошлом году за тот же период произошло всего 11 пожаров. Погибло двое человек, еще трое получили травмы. Как сообщает мэрия, чаще всего горят деревянные дома. Специалисты рассказали, что в основном пожары происходят из-за неисправности электрооборудования и печей, а также из-за неосторожного обращения с огнем.

Вплоть до 28 февраля в поселках и микрорайонах, в которых еще есть деревянные дома, будут проводить профилактику: местным жителям будут напоминать, как обезопасить себя от пожара.

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