В Сыктывкаре продлили противопожарный режим до 28 февраля, сообщает мэрия столицы Коми.

Такое решение приняли из-за огромного количества пожаров: с начала года их было уже 20, в прошлом году за тот же период произошло всего 11 пожаров. Погибло двое человек, еще трое получили травмы. Как сообщает мэрия, чаще всего горят деревянные дома. Специалисты рассказали, что в основном пожары происходят из-за неисправности электрооборудования и печей, а также из-за неосторожного обращения с огнем.