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На вторичном рынке смартфонов самым популярным стал iPhone7

На вторичном рынке смартфонов самым популярным стал iPhone7Фото freepik.com

Российские пользователи готовы дать второй шанс флагманским моделям Samsung, iPhone и Xiaomi. Именно эти бренды стали самыми популярными среди восстановленных смартфонов в 2022 году. Лидерство в продажах у модели iPhone 7.

 По итогам 2022 года iPhone 7 стал самым популярным среди восстановленных смартфонов. Его стоимость – самая низкая в линейке Apple на вторичном рынке. В пятерку вошли еще две модели Apple – iPhone 8 и iPhone XR. Вторую и третью строчки заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.

Чаще всего на вторичном рынке покупают флагманские модели высокой ценовой категории, но есть и исключения – например, в топ-10 популярных устройств в 2022 году вошёл смартфон Huawei Y5p стоимостью менее 10 тысяч рублей.

Среди брендов по итогам года лидирует Samsung, его доля в продажах на вторичном рынке – 35,5%. Это может быть связано с более широким модельным рядом в различных ценовых категориях. На второй строчке расположились устройства от Apple (28%), а топ-3 рейтинга замыкает Xiaomi (15%).

Если во втором и третьем кварталах 2022 года клиенты приобретали в основном модели iPhone, то в четвертом квартале переориентировались на смартфоны, работающие на операционной системе Android. Снижение интереса к американскому бренду связано с насыщением российского рынка новыми смартфонами Apple после их краткосрочного дефицита.

"Мы наблюдаем стабильный спрос на восстановленные смартфоны в нашей сети. Их активно покупают, в том числе, накануне нового учебного года или новогодних праздников наряду с новыми. Клиенты привыкают к возможности приобрести нужную модель по более низкой стоимости, но с гарантией качества. Мы ожидаем роста продаж в 2023 году и планируем расширять линейку смартфонов, в которой уже сейчас насчитывается 200 моделей", — комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

МегаФон запустил продажу восстановленных смартфонов в апреле 2022 года. Поставкой занимается дочерняя компания оператора — Smart Bazar. На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых. Восстановленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам, а также при необходимости замену компонентов.

В рознице МегаФона покупатели могут сдать своё устройство и получить за него деньги на банковскую карту или скидку на покупку нового. В Smart Bazar сдаются лучшие устройства, принятые по программе выкупа смартфонов и trade-in.

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