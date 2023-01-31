Пес Сармат из Коми лидирует в голосовании за "Лохматый Оскар"

Пес Сармат, посмертно номинированный на премию "Мой ласковый и нужный зверь" вырвался в лидеры по итогам первой недели голосования. Всего номинанты получили около 16 тысяч голосов. Сейчас пес-герой занимает первую строчку с большим отрывом.

Топ-5 занимают с конца кот Пузик, который спас своего хозяина от пожара, талисман Крымского моста кот Мостик, собака-терапевт Чили из Великобритании и пес Рич из Калининграда, который искал людей под завалами в торговом центре Еревана. Сармат пока остается на первом месте.