Пес Сармат из Коми лидирует в голосовании за "Лохматый Оскар"

Пес Сармат, посмертно номинированный на премию "Мой ласковый и нужный зверь" вырвался в лидеры по итогам первой недели голосования. Всего номинанты получили около 16 тысяч голосов. Сейчас пес-герой занимает первую строчку с большим отрывом.
Топ-5 занимают с конца кот Пузик, который спас своего хозяина от пожара, талисман Крымского моста кот Мостик, собака-терапевт Чили из Великобритании и пес Рич из Калининграда, который искал людей под завалами в торговом центре Еревана. Сармат пока остается на первом месте.
Пес вместе с сыктывкарцем Андреем Мухиным два раза ездил на Украину. Собака исполняла обязанности как охранника, так и негласного талисмана подразделения. К несчастью, при осмотре территории Сармат подорвался на мине. Вторая поездка на чужбину стала для пса последней.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.