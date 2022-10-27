В Коми собаку по кличке Сармат посмертно номинировали на "Лохматый Оскар"

Пса по кличке Сармат из Коми посмертно номинировали на “Лохматый Оскар”. Об этом пишет “БНК”. Четвероногий питомец ценой своей жизни спас хозяина и других солдат во время СВО. Из-за проявленного героизма собаку номинировали на международную премию “Мой ласковый и нежный зверь”.

Пес вместе с сыктывкарцем Андреем Мухиным два раза ездил на Украину.Собака исполняла обязанности как охранника, так и негласного талисмана подразделения. К несчастью, при осмотре территории Сармат подорвался на мине.

Вторая поездка на чужбину стала для пса последней. Его похоронили в 30 киломметрах от Изюма со всеми воинскими почестями.