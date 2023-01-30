За неделю в Коми поймали 69 пьяных водителей

За мнившую неделю сотрудники ГИБДД отстранили от вождения 69 жителей Коми, которые попались пьяными за рулем. Возбуждено сразу девять уголовных дел за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.
Больше всего любителей выпить за рулем попалось в выходные — сразу 37 человек. Некоторые из них отказались от медицинского освидетельствования. Больше всего пьяных водителей было в Сыктывкаре, Воркуте, Печоре и Усинске.
Напомним, что во второй раз за такое нарушение водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.