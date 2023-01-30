За неделю в Коми поймали 69 пьяных водителей

За мнившую неделю сотрудники ГИБДД отстранили от вождения 69 жителей Коми, которые попались пьяными за рулем. Возбуждено сразу девять уголовных дел за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.

Больше всего любителей выпить за рулем попалось в выходные — сразу 37 человек. Некоторые из них отказались от медицинского освидетельствования. Больше всего пьяных водителей было в Сыктывкаре, Воркуте, Печоре и Усинске.