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За неделю в Коми поймали 69 пьяных водителей

За неделю в Коми поймали 69 пьяных водителейФото из архива "Pro Города"

За мнившую неделю сотрудники ГИБДД отстранили от вождения 69 жителей Коми, которые попались пьяными за рулем. Возбуждено сразу девять уголовных дел за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.

Больше всего любителей выпить за рулем попалось в выходные — сразу 37 человек. Некоторые из них отказались от медицинского освидетельствования. Больше всего пьяных водителей было в Сыктывкаре, Воркуте, Печоре и Усинске.

Напомним, что во второй раз за такое нарушение водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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