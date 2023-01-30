В Сыктывкаре произошла стрельба в жилом доме: что говорят соседи

В Сыктывкаре перекрыли улицу Морозова из-за вооруженного нетрезвого мужчины. На месте работали спецслужбы и бойцы СОБРа. Люди сообщили, что слышали два выстрела. Позднее мужчину удалось задержать. Сейчас он находится в СИЗО. Журналист “Про Города Сыктывкар” отыскал квартиру, где шла стрельба, а также пообщался с соседями мужчины.
Напомним, стрельба произошла 29 января в районе 17 часов вечера в доме №23 по улице Морозова. Пьяный мужчина заперся в собственной квартире. Бывшая супруга попыталась попасть в помещение, на что сыктывкарец произвел два выстрела по двери. Женщина не пострадала.
Многие люди не хотят вспоминать о происшествии. Жильцы дома №23 по улице Морозова убегали от расспросов журналиста. Несколько людей вскользь проронили комментарии о происшествии:
“Было очень страшно, я тогда с собакой гуляла и услышала эти выстрелы”, – сообщает сыктывкарка, которая живет в этом доме.
“Ну представьте, у вас в доме начнут стрелять. Вы нормально будете себя чувствовать? Все, не хочу говорить об этом”, – рассказала другая жительница дома.
На третьем этаже дома журналист обнаружил ту самую дверь, откуда произошли выстрелы. На ней заметны две отметины.
Вокруг двери и на лестничной клетке опилки от двери, глазок залеплен бумажкой, а сам вход закрыт.
На улице возле подъезда припаркована машина Росгвардии.
Известно, что во время стрельбы мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. При задержании мужчина пытался выстрелить в СОБР и размахивал ножом. Позднее оперативники обнаружили в квартире незаконный обрез и около 30 патронов, пишут телеграм-каналы. Сейчас возбуждают уголовное дело по статье о незаконном оружии и покушении на убийство.
Видео момента штурма квартиры смотрети в нашем телеграм-канале.