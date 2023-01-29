Выяснились подробности оцепления улицы Морозова в Сыктывкаре

Стали известны детали происшествия на улице Морозова в Сыктывкаре. Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, мужчина в неадекватном состоянии два раза выстрелил во входную дверь квартиры.

Как оказалось, при попытке бывшей супруги подозреваемого открыть квартиру ключами мужчина взял оружие и дважды выстрелили во входную дверь. На место происшествия тут же направили ближайшие наряды полиции и все экстренные службы. Вход в подъезд и ближайшую дорогу оцепили. Жильцов попросили не покидать свои квартиры до особого распоряжения. В результате никто не пострадал.