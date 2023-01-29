Выяснились подробности оцепления улицы Морозова в Сыктывкаре

Стали известны детали происшествия на улице Морозова в Сыктывкаре. Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, мужчина в неадекватном состоянии два раза выстрелил во входную дверь квартиры.
Как оказалось, при попытке бывшей супруги подозреваемого открыть квартиру ключами мужчина взял оружие и дважды выстрелили во входную дверь. На место происшествия тут же направили ближайшие наряды полиции и все экстренные службы. Вход в подъезд и ближайшую дорогу оцепили. Жильцов попросили не покидать свои квартиры до особого распоряжения. В результате никто не пострадал.
Напомним, 29 января около 17:30 стало известно, что улица Морозова от железнодорожного вокзала до улицы Катаева полностью оцеплена полицией. Вскоре на место прибыли сотрудники СОБР "Заря" Росгвардии, которые начали штурм квартиры, где, предположительно, находился вооруженный мужчина. Его задержали. У пьяного сыктывкарца изъяли охотничий карабин и передали полиции.
Момент задержания стрелка смотрите в нашем Telegram-канале.