В центре спасения медвежат-сирот рассказали, что с тремя маленькими косолапыми из Коми

Медвежат, которых нашли в лесах Коми, могут выпустить на волю только через девять месяцев. Сейчас хищники находятся в Центре реабилитации животных в Тверской области. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” рассказал директор центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов.

Напомним, 22 января в Прилузском районе возле поселка Якунъель спасли от холодной и голодной смерти троих медвежат. Их берлога находилась на местах лесозаготовки. Сон медведицы и ее детей потревожила тяжелая техника, хищница убежала в лес. Рабочие не смогли оставить малышей, они их отогрели и отдали в полицию. После чего про них узнали волонтеры центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. Новорожденным даже успели дать имена: Ворчун, Толстяк и Солнышко. Медвежатам всего около 18 дней.