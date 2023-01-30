В центре спасения медвежат-сирот рассказали, что с тремя маленькими косолапыми из Коми

Медвежат, которых нашли в лесах Коми, могут выпустить на волю только через девять месяцев. Сейчас хищники находятся в Центре реабилитации животных в Тверской области. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” рассказал директор центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов.
Напомним, 22 января в Прилузском районе возле поселка Якунъель спасли от холодной и голодной смерти троих медвежат. Их берлога находилась на местах лесозаготовки. Сон медведицы и ее детей потревожила тяжелая техника, хищница убежала в лес. Рабочие не смогли оставить малышей, они их отогрели и отдали в полицию. После чего про них узнали волонтеры центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. Новорожденным даже успели дать имена: Ворчун, Толстяк и Солнышко. Медвежатам всего около 18 дней.
“Реабилитация проходит хорошо. Мы их кормим молочной смесью для кошек. Ветеринар в первый же день их осмотрел, сказал, что все хорошо. Сейчас они находятся в отапливаемом помещении центра реабилитации. Ведут себя как маленькие дети: едят и спят весь день”, — прокомментировал директор центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов.
По словам Сергея, всех троих медвежат выпустят на волю обратно в леса Коми в сентябре 2023 года.
Центр спасения медвежат-сирот находится в деревне Бубоницы в Тверской области. Волонтеры помогают бурым медвежатам реабилитироваться, а после чего выпускают их обратно в дикую природу. Первое время сотрудники центра следят за адаптацией в естественной среде своих подопечных.
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