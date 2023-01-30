В Сыктывкаре ищут свидетелей смертельного ДТП с участием автобуса

Как рассказали в Госавтоинспекции, это случилось 28 января. В 16:50 водитель 1963 года рождения за рулем автобуса ПАЗ начал движение от остановке у дома №50 на улице Петрозаводской и наехал на человека. От травм женщина 1949 года рождения умерла на месте.

Сейчас дорожная полиция разыскивает очевидцев этого происшествия или записи с видеорегистраторов, на которые оно могло попасть. Сообщить важную информацию об этом можно в ГИБДД по телефону 22-18-00 или в полицию по телефону 02.