В Сыктывкаре перекрыли улицу из-за сообщений о вооруженном мужчине

29 января в районе 17:30 появилась информация, что улица Морозова от железнодорожного вокзала до улицы Катаева полностью перекрыта. По предварительным данным, в одном из жилых домов находится вооруженный мужчина.

На месте работают сотрудники всех спасательных и экстренных служб города. Дворы и выходы к домам №№23 и 21 по улице Морозова полностью перекрыты органами правопорядка. Сотрудники ГИБДД разворачивают машины.