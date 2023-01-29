В Сыктывкаре перекрыли улицу из-за сообщений о вооруженном мужчине

29 января в районе 17:30 появилась информация, что улица Морозова от железнодорожного вокзала до улицы Катаева полностью перекрыта. По предварительным данным, в одном из жилых домов находится вооруженный мужчина.
На месте работают сотрудники всех спасательных и экстренных служб города. Дворы и выходы к домам №№23 и 21 по улице Морозова полностью перекрыты органами правопорядка. Сотрудники ГИБДД разворачивают машины.
Некоторые люди прямо с окон спрашивают сотрудников полиции, стоит ли им бояться и могут ли они оставаться дома. Сотрудники отвечают, что причин для паники нет.
Один из сотрудников полиции сообщил журналисту портала "Про Город Сыктывкар", что это не учебная тревога. И, возможно, действительно в одном из домов произошла стрельба. Подробностей правоохранитель не сообщил.
Пресс-служба Росгвардии сообщает, что сотрудники СОБР "Заря" Росгвардии без применения оружия осуществили штурм квартиры, где закрылся стрелявший мужчина. Его задержали, он был пьяный, у него изъяли охотничий карабин. Пострадавших нет. Стрелявшего передали полиции.