Деликатесная пицца в Сыктывкаре: сотрудники "Про Город" проверили новую доставку

Сегодня сыктывкарцев сложно удивить предложениями по доставке еды. Меню заведений пестрят разными блюдами и яркими картинками, но на деле мало чем отличаются от конкурентов. Летом 2022 года в Сыктывкаре открылась новая служба доставки “Мука”, которая предлагает деликатесную пиццу и закуски как в Италии.

Сотрудники “Про Город Сыктывкар” решили попробовать необычные блюда и выяснить, чем же они отличаются от привычных сыктывкарцам. После обсуждения выбор пал на пиццу “Полло”.

Оформление и внешний вид

Заказ привезли быстро, как и обещали — в течение часа. Упаковка стандартная и аккуратная. Первым приятным впечатлением стало количество начинки: она занимала всю площадь без пустот. А листья базилика придают пицце интересный вид.

Вкусовые ощущения

Тесто оказалось очень нежным и воздушным. А его тонкая прослойка не перебивала вкус начинки, что несомненный плюс. Это была именно пицца в ее историческом понимании, а не мучной пирог с дополнениями. Соус и свежие томаты придали блюду нужную сочность.

— Очень нежное тесто, практически не ощущается. В меру пропитана соусом: пицца не сухая, но и по рукам ничего не течет, — поделилась мнением Ксения, руководитель рекламного отдела.

Пастрами из куриного филе добавила пицце яркий вкус за счет ароматных специй, которые используются для ее приготовления. А базилик добавил свежести. Мягкий, тягучий сыр не перебивал вкус ароматной пастрами и сливочно-томатного соуса. Пицца не пресная, умеренно соленая. Благодаря пышному бортику, кусочки удобно держать в руке.