Деликатесная пицца в Сыктывкаре: сотрудники "Про Город" проверили новую доставку

Сегодня сыктывкарцев сложно удивить предложениями по доставке еды. Меню заведений пестрят разными блюдами и яркими картинками, но на деле мало чем отличаются от конкурентов. Летом 2022 года в Сыктывкаре открылась новая служба доставки “Мука”, которая предлагает деликатесную пиццу и закуски как в Италии.
Сотрудники “Про Город Сыктывкар” решили попробовать необычные блюда и выяснить, чем же они отличаются от привычных сыктывкарцам. После обсуждения выбор пал на пиццу “Полло”.
Оформление и внешний вид
Заказ привезли быстро, как и обещали — в течение часа. Упаковка стандартная и аккуратная. Первым приятным впечатлением стало количество начинки: она занимала всю площадь без пустот. А листья базилика придают пицце интересный вид.
Вкусовые ощущения
Тесто оказалось очень нежным и воздушным. А его тонкая прослойка не перебивала вкус начинки, что несомненный плюс. Это была именно пицца в ее историческом понимании, а не мучной пирог с дополнениями. Соус и свежие томаты придали блюду нужную сочность.
— Очень нежное тесто, практически не ощущается. В меру пропитана соусом: пицца не сухая, но и по рукам ничего не течет, — поделилась мнением Ксения, руководитель рекламного отдела.
Пастрами из куриного филе добавила пицце яркий вкус за счет ароматных специй, которые используются для ее приготовления. А базилик добавил свежести. Мягкий, тягучий сыр не перебивал вкус ароматной пастрами и сливочно-томатного соуса. Пицца не пресная, умеренно соленая. Благодаря пышному бортику, кусочки удобно держать в руке.
— В Сыктывкаре я еще подобного не пробовала. Обычно либо мало начинки, либо слишком много теста. А тут, на мой взгляд, идеальное сочетание, — добавила Анна, менеджер по продажам.
Скептицизм “ПроГорода” развеялся, поскольку пицца действительно произвела приятное впечатление. Верный баланс ингредиентов делает блюдо легким, не жирным и тающим во рту. Пицца дает ощущения сытости без привычной тяжести от мучных продуктов.
— Действительно вкусно и не примитивно. Базилик добавляет изюминки своим свежим послевкусием, — поделился впечатлением дизайнер Вячеслав.
Что еще можно заказать?
В меню службы доставки “Мука” можно найти пиццу и закуски в итальянском духе. Блюда подойдут абсолютно к любому поводу: домашний вечер с близкими, обед с коллегами, корпоратив или новогодняя ночь.
“Мука” предлагает смелые и яркие сочетания ингредиентов, например, мед, груша и сыр “Горгонзола”. Или слабосоленый лосось в нежном сочетании со свежим манго, руколой и творожным сыром. Любители классики также найдут пиццу на свой вкус — с пикантными колбасками “Пепперони”, свежими томатами или ароматными сырами.
В дополнение к пицце в “Муке” можно заказать салаты, закуски из фритюра, супы и хрустящие итальянские сендвичи “Паноццо”.
Если вы действительно хотите удивить своих гостей, то “Мука” вас в этом поддерживает и поможет подобрать блюда в зависимости от ваших личных предпочтений и тематики мероприятия.
Узнать подробности и оформить заказ можно по номеру телефона в Сыктывкаре: 8(922)089-33-69.
Полное меню с фото блюд смотрите в группе “ВКонтакте”.
Сайт: muka.pizza.