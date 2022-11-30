Сыктывкарский супергерой Чистомэн очистил за год более 70 свалок в городе

Сыктывкарский Чистомэн за 2022 год очистил 74 места от стихийных свалок в городе и за его пределами. Александр Чепурко уже больше двух лет убирает мусор в столице Коми под маской супергероя. За это время он убрал более двухсот свалок. Журналист портала “Про Город” пообщался с Чистомэном и узнал, какие места ему еще предстоит очистить.
Сыктывкарец в костюме Человека-паука помогает очищать город от мусора с 2019 года. Сперва супергерой убирал свалки один, затем к нему начали присоединяться все больше и больше людей.
“В этом году я редко прибирался один. Мне очень помогали жители города, общественники, администрация города, Министерство природных ресурсов, сотрудники Монди СЛПК, ученики Северной Олимпии, Сотрудники дорожного хозяйства и, конечно, региональный оператор Севера. Мне часто помогают друзья и коллеги. Конечно же, горожане еще помогают мне с материалами: перчатками и мешками. В этом году мне очень не хватало мешков”, — поделился супергерой.
Экоактивист решил выбрать костюм Человека-паука, чтобы привлечь больше внимания общественности к проблеме мусора в городе. Мужчина узнал про челябинский проект “Чистомэн” и решил к нему присоединиться. Чистомэн — это человек в зеленой маске, которые стоит на страже города от мусора.
За 2022 год Чистомэн смог убрать 74 свалки в Сыктывкаре и за его пределами.
“Было 82 выхода и 74 убранных места. В этом году экосезон был довольно плодотворным, в некоторых местах познавательным. Легких мест все меньше, все больше средних и тяжелых. Также удалось в этом году протестировать новые костюмы паука, после небольшой доработки рассчитываю в 2023 году широко их применять в экодесантах”, — отметил Александр.
По словам супергероя, несмотря на множество проведенных экоуборок, Сыктывкар все еще остается грязным.
“В 2023 году планирую продолжать уборки, как окрестностей города, так и пригородные участки. На окраинах Сыктывкара много мусора, в пригородных участках тоже полно несанкционированных свалок. И все они разной степени тяжести”, — объяснил Чистомэн.
Одной их самых сложных работ супергероя в этом году стала уборка свалки возле центрального кладбища.
“Тяжелее всего мне пришлось на двух участках. Первая была возле центрального кладбища. Там участок был заболоченный. Почва под ногами гуляла от пластика и стекла. Все было в строительном и бытовом мусоре. Я смог вывезти оттуда 600 мешков, более 200 из них отправились на переработку. И еще столько же мешков все еще лежит там. Второй тяжелый участок — большой протяженный овраг на Кутузова. Там почти точно так же, как и на кладбище, но там было сложнее из-за крутого подъема. Хочу в следующем году начать с этих тяжелых участков, а затем перекинуться на тяжелый овраг на Тентюковской”, — поделился Александр.
Сыктывкарский супергерой проводит эко-десанты. Это похоже на обычные субботники, но есть отличие.
“Отличие эко-десантов от обычных субботников в том, что мы с коллегами проводим раздельный сбор стекла, пластика, металла, макулатуру. Отделяем их от другого мусора и отправляем на переработку, тем самым стараемся снизить эко-след человека на природу и нагрузку на полигон”, — объяснил Чистомэн.
По словам Александра, самая приятная уборка была в дачном товариществе Морово.
“У въезда в дачное сообщество два заброшенных дорожных участка. Туда постоянно сбрасывали бытовые, строительные и пищевые отходы. Вследствие чего эти участки превратились в две огромные несанкционированные свалки. Нам потребовалось пять заходов, чтобы все это убрать. Люди приходили помогать с маленькими детками. С нами регулярно трудилась администрация Лэзыма! Из этого дачного товарищества вывезли более 250 кубометров мусора. Это больше 19 КамАЗов. Чтобы впредь мусор там не появлялся, жители дачного сообщества получили разрешение на установку камер и перекрытие проездов в эти два участка”, — рассказал супергерой.
За два года Чистомэн убрал 57 свалок из покрышек.
“Мы уже два года ведем войну со свалками покрышек и вот ее промежуточные итоги: За два года выявлено 73 свалки покрышек, из них лишь 57 убраны. Еще 16 мест ждут следующего года, в четырех из них порядка 200 покрышек. Мы вывезли 27,5 тонн покрышек на Дмитровский завод, 14,5 тонн в прошлом году и 13 тонн в этом году. Мы смогли вывезти только 35% от того, что собрали благодаря помощи Дорожного хозяйства. Самый тяжелый участок — склон у лыжной базы Динамо. Оттуда мы вывезли порядка 600 покрышек”, — прокомментировал Александр Чепурко.
К сожалению, в некоторых местах снова появляются свалки.
“На улице Коммунистическая, 46 у детского сада №14 постоянно появляется мусор. Проблема этой территории в том, что у забора детского сада проходит теплотрасса, на которой любит сидеть молодежь. После них под теплотрассой образуется свалка из стекла и пластика. Мы с коллегами будем добиваться перекрытия теплотрассы. А кое-где уже никогда не появится свалка. Например, на улице Радиобиологическая благодаря перекрытию въезда у лесного тупика свалки больше нет и не будет. Таких мест становится все больше. Я уверен, что со временем мы переломим ситуацию и перейдем к эко-просвещению вместо уборок. Будем рассказывать о раздельном сборе и об эко-привычках”, — сообщил эко-человек паук.
Присоединиться к Чистомэну может любой желающий. Достаточно просто найти его группу во ВКонтакте и написать в сообщения.
“Я всегда рад видеть новых помощников. Сделаем город чище вместе. В данный момент сезон закрыт, но уже в апреле, как только начнет уходить снег, я снова начну очищать Сыктывкар”, — заключил супергерой.