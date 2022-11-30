Сыктывкарский супергерой Чистомэн очистил за год более 70 свалок в городе

Сыктывкарский Чистомэн за 2022 год очистил 74 места от стихийных свалок в городе и за его пределами. Александр Чепурко уже больше двух лет убирает мусор в столице Коми под маской супергероя. За это время он убрал более двухсот свалок. Журналист портала “Про Город” пообщался с Чистомэном и узнал, какие места ему еще предстоит очистить.

Сыктывкарец в костюме Человека-паука помогает очищать город от мусора с 2019 года. Сперва супергерой убирал свалки один, затем к нему начали присоединяться все больше и больше людей.

“В этом году я редко прибирался один. Мне очень помогали жители города, общественники, администрация города, Министерство природных ресурсов, сотрудники Монди СЛПК, ученики Северной Олимпии, Сотрудники дорожного хозяйства и, конечно, региональный оператор Севера. Мне часто помогают друзья и коллеги. Конечно же, горожане еще помогают мне с материалами: перчатками и мешками. В этом году мне очень не хватало мешков”, — поделился супергерой.

Экоактивист решил выбрать костюм Человека-паука, чтобы привлечь больше внимания общественности к проблеме мусора в городе. Мужчина узнал про челябинский проект “Чистомэн” и решил к нему присоединиться. Чистомэн — это человек в зеленой маске, которые стоит на страже города от мусора.

За 2022 год Чистомэн смог убрать 74 свалки в Сыктывкаре и за его пределами.