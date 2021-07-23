Герой, которого мы заслужили: в Сыктывкаре Человек-паук убирает мусор

Говорят, что не все герои носят плащ и костюмы. Но в этом случае все по-другому. В Сыктывкаре живет активист Александр Чепурко, который называет себя Эко-Человек-паук. Он спасает горожан не от бандитов и ограблений банков, но от свалок мусора, которых в городе полно. Портал PG11.ru узнал у «супергероя», какого это - носить клечатое трико и убирать за горожанами.

Когда вы начали заниматься таким активизмом? Что вас побудило на это?

- Проблемой несанкционированных свалок занимаюсь уже более 8 лет. Меня очень беспокоят проблемы экологии (загрязнение поверхностных и подземных вод, свалки, вырубка лесов, бездомные животные и так далее). Я выбрал проблему свалки, так как посчитал, что могу здесь оказать наибольшее влияние и по-своему решить проблему. Если не полностью, то хотя бы частично.

- Поначалу активно мониторил свалки, делал дорожную карту, активно участвовал во многих эко-акциях. Также совместно с Общероссийским народным фронтом составляли акты и заявления в ответственные структуры по свалкам. И, конечно, совместно с коллегами экобессрочки Эжвы, Сыктывкара, группы за «Чистый Север» и «Комитет защиты Вычегды» устраивали рейды по городу и природе. На нашем счету несколько десятков успешных вылазок и более 100 ликвидированных точек.

Как вы пришли к мысли надеть костюм человека-паука?

- Узнал про проект «Чистомен». Живет он в Челябинске и каждый раз, когда выходит на «десант», надевает маску. Делает он это, чтобы привлечь внимание к проблеме. - Я решил присоединиться к проекту. Нас несколько десятков по всей России. Паука выбрал случайно, нашел в комоде старый карнавальный наряд. Тот был черным, сейчас выбрал более узнаваемого паука. Мои товарищи, коллеги и друзья поддержали и активно помогали адаптироваться: поначалу прибирать свалки в костюме было неудобно, сейчас совсем легко. - Сейчас пока бью места «в стиле соло» или два-три человека приходят на помощь. В среднем «улов» у меня от 40-80 мешков смешанного хлама плюс «крупногабаритка» от 20-30 мешков переработки. Благодаря друзьям успешно все отвозим до бункеров и мест переработки. Но наибольшие успехи выходят совместно с друзьями. И территорию прибираем, и культурно отдыхаем.

Где самые захламленные места в Сыктывкаре? Сколько уже убрали мусора?

- Самые тяжелые участки - это гаражные кооперативы и дачные участки. Средне загажены места близ центров и зеленые уголки в городе и на природе в местах отдыха населения. Ну и совсем легкие места - в центре (за исключением лесопарка Морозова 101-104. Там в этом году провели уже семь вылазок и собрали более 800 мешков. Подробности в группе «Сделаем город чище». Осенью снова туда пойду, добивать место.).

- Пока что на нашем общем счету уже пару десятков ликвидированных и еще порядка 78 мест на очереди. Сезон мы начали с середины апреля и надеюсь до ноября на большей части мест пройдемся и сделаем город чище.

Как часто проходят ваши «десанты»?

- Обычно в выходные и праздничные дни. Но иногда везет и вечерняя прогулка дает результат.

Узнают ли вас люди, подходят фотографироваться?

- Паука узнают, но часто путают с аниматором. Приходится долго и терпеливо объяснять, для каких целей надеваю наряд и выстраиваю колонку собранного хлама и вторсырья.

Какие планы у вас? Может быть, вам можно как-нибудь помочь в вашем активизме?