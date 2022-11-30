Участников СВО из Коми освободят от уплаты транспортного налога

В Госсовете приняли решение освободить участников спецоперации от транспортного налога. Об этом сообщает "Комиинформ".
Как сказано в документе, призванные по мобилизации, контрактники и добровольцы, участвующие в СВО, смогут получить льготу на одно транспортное средство с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил с 2021 по 2022 год.
Также стоит отметить, что на заседании предлагалось распространить льготу на всех автовладельцев и исключить ограничение по мощности двигателя, но эта поправка принята не была.
Напомним также, недавно, в Минобороны сделали важное заявление по выплатам мобилизованным. Какое, читайте по ссылке.