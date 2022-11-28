Начнется заново уже в декабре: Минобороны объявило решение о частичной мобилизации

Стало известно, что в Минобороны приняли решение, которое касается процесса частичной мобилизации. Изменения вступят в силу уже с декабря, сообщает PRIMPRESS.
Специалисты отметили, что частичная мобилизация в России закончилась, об этом сообщил Владимир Путин. При этом процесс перечисления денег мобилизованным продолжается.
До 20 ноября мобилизованным и их семьям приходили выплаты за октябрь. Сумма составила 195 тысяч рублей. Средства получили все, кто отслужил с 1 по 31 октября.
В декабре мобилизованным гражданам поступит выплата за ноябрь. Изначально деньги за декабрь должны были прийти только в январе, но Минобороны посчитало, что это слишком поздно, ведь россиянам деньги нужны для подготовки к новогодним праздникам.В итоге деньги решили перечислить досрочно, до 25 декабря. Об этом сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.