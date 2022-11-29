Повышенный градус опасности

Энергетики напоминают: беспечность на улице может привести к беде В связи с установившейся на территории Коми морозной погодой ПАО "Т Плюс" обращает внимание жителей на необходимость соблюдать правила безопасности вблизи объектов коммунальной инфраструктуры.

Температура теплоносителя в трубопроводах может превышать 100 градусов, поэтому при повреждении труб высок риск получения травм. В частности, следует избегать парковки автомобилей на люках тепловых камер, возле надземных теплотрасс, мест проведения ремонтных работ. Парковка в подобных местах небезопасна, кроме того, при возможных повреждениях сети она мешает работе спецтехники, ставит под угрозу надежность теплоснабжения горожан.

Обслуживающим организациям необходимо проверять корректность работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов. Это важно для того, чтобы в краны жильцов не поступила излишне горячая вода.

Обязательно разъясняйте детям и подросткам правила поведения на улице:

- нельзя наступать на люки канализационных колодцев;

- очень опасно играть вблизи ограждений и любых мест, где идут ремонтные работы. Тем более – заходить за ограждения!

- увидев провал в грунте, разлив воды, открытую крышку люка, уходи подальше и расскажи взрослым;

- надземные трубы, особенно горячие, люки, огражденные участки, стройки – не место для селфи.

Обнаружив открытый или поврежденный люк тепловой камеры, выход воды на поверхность, проседание грунта либо обрушение дорожного покрытия, ни в коем случае не приближайтесь к ним. Сообщайте о случившемся в аварийно-диспетчерские службы по месту жительства.

Также сигналы принимает диспетчерская служба Коми филиала "Т Плюс" в Сыктывкаре: 24-15-70