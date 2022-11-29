"Старый автопарк и пробки в час пик": в мэрии Сыктывкара рассказали о проблемных маршрутах

Автобусные перевозчики заявили, что в Сыктывкаре существуют проблемы по организации рабочего автопотока. Об этом стало известно на последней планерке в администрации Сыктывкара.

29 ноября в сыктывкарской мэрии прошла общегородская планерка, где исполняющий обязанности главы администрации столицы Коми Владимир Голдин выслушал отчеты ведомств. Представитель товарищества перевозчиков заявила, что после изменения графика работы светофора на перекрестке улиц Морозова и Димитрова к ним стали часто поступать жалобы горожан на опоздания автобусов. Со слов перевозчика, люди стали чаще опаздывать в час пик. Исполняющий обязанности мэра предложил проработать этот вопрос в рабочем порядке, а также узнать, есть ли возможность изменить график работы светофора совместно с ГИБДД.

На брифинге с журналистами, один из представителей прессы заявил, что их издание периодически получает жалобы на автобусы. Владимир Голдин подтвердил, что эта проблема актуальна по сей день.