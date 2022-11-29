Коми получит 772 миллиона на покупку автобусов и оборудования для аэродромов

Регионам выделят больше 2,6 миллиарда рублей на развитие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Часть этих денег получит и Коми. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Сумма выделенных республике Коми составит более 772 миллионов рублей. За счет этих средств построят фельдшерско-акушерский пункт в Колве. Кроме того, власти планируют приобрести оборудование для наземного обслуживания на аэродромах Воркуты, Усинска, Инты и Усть-Цильмы.
Для этих населенных пунктов также закупят 20 автобусов, которые будут работать на местных маршрутах, новую коммунальную и снегоуборочную технику и пожарную машину.
Напомним также, недавно сыктывкарцам рассказали, на что в 2023 году потратят 11,7 миллиардов рублей. Подробнее об этом читайте по ссылке.