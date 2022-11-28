Сыктывкарцам рассказали, на что в 2023 году потратят 11,7 миллиардов рублей

В мэрии Сыктывкара прошли публичные слушания по проекту бюджета столицы Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Журналист “Про Города Сыктывкар” побывал на мероприятии. Публичные слушания по формированию бюджета на 2023 год прошли в мэрии 28 ноября. В роли докладчика выступил начальник департамента финансов мэрии Сыктывкара Ирина Подорова.

Основой формирования бюджета столицы Коми в 2023-2025 годах выступит стратегия и прогноз социально-экономического развития Сыктывкара, основные направления бюджетной и налоговой политики, программа оздоровления муниципальных финансов Сыктывкара за период 2017-2024 годов и муниципальные программы.

Стало известно, что в 2023 году расходы на обеспечение города составят 11,7 миллиарда рублей. При этом доходов будет на 378,9 миллионов рублей меньше. Ближайшие несколько лет столица Коми будет оставаться в долгах из-за возросшего дефицита бюджета. Часть доходов в бюджет Сыктывкара в 2023 году, а именно 35,7%, будут идти из собственных средств, остальные 64,3% – из безвозмездных поступлений, основную часть которых составляют субвенции.

Главная часть расходов – муниципальные проекты, среди которые преимущественно большую сумму получит программа “Развитие образования”, в рамках которой задействуют 6,7 миллиардов рублей в 2023 году.

Также администрация Сыктывкара продолжит реализовывать национальные и региональные проекты, среди которых проект “Безопасные и качественные дороги” получит наибольшую сумму в 2023 году – 393,9 миллионов рублей. В целом на эти проекты потратят 544,1 миллион рублей. В 2024 году немалую сумму потратят на реализацию регионального проекта “Спорт – норма жизни” – 229,2 миллиона рублей, из-за чего общая сумма средств затраченных на проекты составит 795,9 миллионов рублей.

По сферам деятельности основной тратой сыктывкарской мэрии обозначена социально-культурная тематика, которая составит 67,3%.

Среди инвестиционных проектов, на которые выделили средства для их реализации в 2023 году можно отметить реконструкцию путепровода через железнодорожные пути на дороге при подъезде к Верхнему Чову, реконструкция улицы 4-я Промышленная, создание жилья для детей-сирот, обеспечение микрорайона Емваль освещением и противопожарным водоснабжением и подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки в местечке Кочпон-Чит. А на сыктывкарские дороги и дворы, а также оборудование ледовых и понтонных переправ потратят в следующем году 633,7 миллиона рублей.