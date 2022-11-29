В Сыктывкаре начали добывать лед для новогодних городков

В столице Коми начали заготовку ледяных блоков для создания новогодних ледовых городков. Об этом сообщает МКП "Жилкомсервис". Лед решили вырезать на реке в районе краснозатонского моста. Сейчас готово уже 20 плит. Всего коммунальщикам предстоит добыть 500, после чего их вывезут в город для дальнейшей работы. Размеры одной плиты: 1 на 2 метра, а толщина — 30 сантиметров.

Как отметили в службе, все плиты пойдут на строительство 13 ледовых городков в Сыктывкаре и одного в Эжве.