“Теперь ничего не умею”: сыктывкарцы жалеют, что бросили детские хобби

Про пользу детских кружков и секций многие знают не понаслышке. В интернете огромное количество информации о том, какое занятие подобрать своему ребенку. Но мало кто рассказывает, а что будет, если не заморачиваться и не отправлять детей в музыкалку или на спорт.

У отказа от дополнительного образования есть свои последствия. Журналист портала “ПроГород Сыктывкар” узнал у взрослых, занимались ли они в секциях и о чем сейчас жалеют.

Последствия для здоровья

Например, отсутствие спорта в детстве в будущем может отражаться на здоровье. Именно в раннем возрасте формируются осанка и правильные физические привычки. Занятия помогают укрепить иммунитет, сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат.

Ксения Астахова, руководитель отдела рекламы, 30 лет.

— Меня родители не вынуждали ходить в секции. Я пробовала заниматься хореографией, затем взялась за музыку: сначала пошла на уроки гитары, потом даже хотела освоить баян. Ничего меня особо не увлекало и я быстро отказывалась от новых увлечений. Больше всего я жалею, что бросила хореографию. Спорт в свое время помог бы укрепить мышечный корсет и улучшить здоровье. Ведь я еще с детства сутулюсь, есть небольшое искривление позвоночника. Сейчас часто болит спина, даже от небольших нагрузок.

Работа и карьерные амбиции

Есть люди, которые в детстве пробовали много разных секций, но не довели ни одно дело до конца. Родители легко принимали отказы и не пробовали договориться с ребенком. В будущем это может отразиться на выборе работы и карьерных амбициях.

Анна Панюкова, копирайтер, 32 года.