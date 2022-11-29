“Теперь ничего не умею”: сыктывкарцы жалеют, что бросили детские хобби

Про пользу детских кружков и секций многие знают не понаслышке. В интернете огромное количество информации о том, какое занятие подобрать своему ребенку. Но мало кто рассказывает, а что будет, если не заморачиваться и не отправлять детей в музыкалку или на спорт.
У отказа от дополнительного образования есть свои последствия. Журналист портала “ПроГород Сыктывкар” узнал у взрослых, занимались ли они в секциях и о чем сейчас жалеют.
Последствия для здоровья
Например, отсутствие спорта в детстве в будущем может отражаться на здоровье. Именно в раннем возрасте формируются осанка и правильные физические привычки. Занятия помогают укрепить иммунитет, сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат.
Ксения Астахова, руководитель отдела рекламы, 30 лет.
— Меня родители не вынуждали ходить в секции. Я пробовала заниматься хореографией, затем взялась за музыку: сначала пошла на уроки гитары, потом даже хотела освоить баян. Ничего меня особо не увлекало и я быстро отказывалась от новых увлечений. Больше всего я жалею, что бросила хореографию. Спорт в свое время помог бы укрепить мышечный корсет и улучшить здоровье. Ведь я еще с детства сутулюсь, есть небольшое искривление позвоночника. Сейчас часто болит спина, даже от небольших нагрузок.
Работа и карьерные амбиции
Есть люди, которые в детстве пробовали много разных секций, но не довели ни одно дело до конца. Родители легко принимали отказы и не пробовали договориться с ребенком. В будущем это может отразиться на выборе работы и карьерных амбициях.
Анна Панюкова, копирайтер, 32 года.
— В детстве я пробовала много разных направлений. Сначала это была художественная гимнастика, потом плавание и конькобежный спорт. Надолго меня ничего не задерживало, в первое время было непривычно и казалось, что все не то. Затем единоборства и пианино, которое я бросила на третий день, потому что лень было учить ноты. Только сейчас я понимаю, что родителям надо было немного настоять и подтолкнуть меня. А сколько денег было выкинуто на ветер. Сейчас у меня уже восьмая работа и я по-прежнему не могу осесть и выбрать что-то свое.
Психологические проблемы
Некоторым сложно принимать себя с отсутствием умений и навыков. Кружки и секции позволяют обзавестись хобби, расширить круг интересов, а ко взрослому возрасту добиться определенных результатов. Те, кто ничем не занимался, во взрослом возрасте жалеют, что не могут похвастаться достижениями. Всему приходится учиться с нуля.
Евгений Жилин, 29 лет, веб-дизайнер.
— Еще в институте я стал чувствовать себя несколько хуже других. В нашей компании почти все имели увлечения с детства. Кто-то круто рисовал, кто-то дома имел полку с медалями и наградами. Я не умел ничего. С возрастом это давило все сильнее. И часто я чувствовал себя никчемным и задавал себе вопрос: “Почему я так и не нашел свое увлечение?”.
Упущенные возможности
Детские увлечения могут не только помочь развитию, но и стать делом всей жизни.
Екатерина Филиппова, бухгалтер, 34 года.
— В детстве мы с подругой занимались в танцевально-спортивном клубе “Ритм”. Нам обеим нравилось направление бальных танцев. Этот вид почти нетравматичный, развивает пластику, чувство ритма и музыкальный вкус. Когда мы стали подрастать, появились другие увлечения и я забросила. А вот подруга продолжала упорно заниматься. Сегодня она красивая, подтянутая молодая женщина с интересной жизнью и работой мечты, которая повидала много городов и стран. А я часто жалею об упущенной возможности. Но теперь уже возраст не тот, начать заново не получится.
Как помочь ребенку сделать выбор?
Прежде всего, обсудите его предпочтения. Возможно, ребенок знает, чем действительно хотел бы заниматься. Попробуйте разные направления, в некоторых кружках есть пробные бесплатные занятия. В случае, когда ребенок резко отказывается посещать занятия, обязательно выясните причину. Порой, ее легко можно решить и не менять секцию.
Также стоит обратить внимание на занятия, которые помогают развить сразу и моральные, и физические качества. Например, одно из популярных направлений сегодня — танцы.
Куда обратиться?
Ребят ждут в танцевальном клубе “Ритм”, который больше 44 лет помогает детям найти себя и добиться успехов. Сейчас идет набор в группы на сезон 2022-2023. Направления найдутся на любой вкус: спортивные бальные танцы, растяжка, ритмопластика, фитбол и кавер дэнс.
Дети могут начать заниматься уже с двух лет. Первое занятие бесплатно, а мальчики могут заниматься спортивными бальными танцами бесплатно целый месяц. Если направление не понравилось, ребенок может свободно выбрать другое.
Записаться на занятия и подобрать танцы по душе можно в обсуждениях группы “ВКонтакте”.
Адрес в Сыктывкаре: улица Первомайская, 72, ТЦ “Дом Быта”, 4 этаж.