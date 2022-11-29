В ходе спецоперации погиб рядовой из Коми

В ходе специальной военной операции погиб житель Усть-Кулома Евгений Витальевич Мишарин. Об этом на странице в соцсети рассказал глава Коми Владимир Уйба.
Евгений служил по контракту. Он был стрелком в Мурманской области. Глава Коми назвал мужчину истинным патриотом, что был верен присяге и воинскому долгу. Руководитель республики пообещал, что имя героя будут бережно хранить и передавать память о нем от поколения к поколению.
Также глава региона выразил родным и близким погибшего искренние и глубочайшие соболезнования.
Напомним также, 17 ноября, Владимир Уйба встретился с солдатами из Коми в зоне проведения специальной военной операции. Там же бойцы записали видеоприветствие родным и близким.