В ходе спецоперации погиб рядовой из Коми

В ходе специальной военной операции погиб житель Усть-Кулома Евгений Витальевич Мишарин. Об этом на странице в соцсети рассказал глава Коми Владимир Уйба.

Евгений служил по контракту. Он был стрелком в Мурманской области. Глава Коми назвал мужчину истинным патриотом, что был верен присяге и воинскому долгу. Руководитель республики пообещал, что имя героя будут бережно хранить и передавать память о нем от поколения к поколению.