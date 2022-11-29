Сергей Усачев: …депутат Михайлов проголосовал против бюджета и против будущего республики

Первый заместитель Секретаря Коми РО партии "Единая Россия", председатель Госсовета Коми высказался о том, почему оппозиционный депутат из Коми голосовал против проекта федерального бюджета.
"Бюджет страны – основной финансовый документ, его принятие необходимо, в том числе для планирования и выстраивания стратегии регионами. Когда бюджет уже сверстан и приняты необходимые социально-ориентированные поправки, депутат Михайлов пытается все перечеркнуть. Его логика необъяснима – он сетует на отток молодежи из региона, и в то же время голосует против бюджета, в котором помимо социальных выплат и пенсий жителей, в том числе предусмотрена реконструкция учебного корпуса СГУ им. Питирима Сорокина. Предлагаю задуматься: выпускник высшего учебного заведения выступает против развития и модернизации вуза, против улучшений для студентов и преподавателей, против прогресса научной базы республики. Эксплуатируя несменяемую повестку всеобщего отрицания, депутат Михайлов проголосовал против бюджета и против будущего Республики Коми", – подчеркнул Сергей Усачев.
Напомним, 22 ноября депутат Михайлов голосовал против проекта федерального бюджета. Одним из пунктов документа было выделение для региона средств из федерального бюджета на реконструкцию главного учебного корпуса Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина, находящегося в аварийном состоянии.
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