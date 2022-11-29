Сергей Усачев: …депутат Михайлов проголосовал против бюджета и против будущего республики

Первый заместитель Секретаря Коми РО партии "Единая Россия", председатель Госсовета Коми высказался о том, почему оппозиционный депутат из Коми голосовал против проекта федерального бюджета.

"Бюджет страны – основной финансовый документ, его принятие необходимо, в том числе для планирования и выстраивания стратегии регионами. Когда бюджет уже сверстан и приняты необходимые социально-ориентированные поправки, депутат Михайлов пытается все перечеркнуть. Его логика необъяснима – он сетует на отток молодежи из региона, и в то же время голосует против бюджета, в котором помимо социальных выплат и пенсий жителей, в том числе предусмотрена реконструкция учебного корпуса СГУ им. Питирима Сорокина. Предлагаю задуматься: выпускник высшего учебного заведения выступает против развития и модернизации вуза, против улучшений для студентов и преподавателей, против прогресса научной базы республики. Эксплуатируя несменяемую повестку всеобщего отрицания, депутат Михайлов проголосовал против бюджета и против будущего Республики Коми", – подчеркнул Сергей Усачев .