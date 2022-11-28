Интерес россиян к «Чёрной пятнице» вырос более чем в три раза

Мужчины стали больше интересоваться распродажами: их доля среди участников "Черной пятницы" за год выросла с 30 до 40%. В целом интерес россиян к традиционным распродажам увеличился, мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году.

Число покупателей выросло по сравнению с прошлым годом в 3 раза. "Черная пятница" продолжает оставаться самой популярной распродажей в стране, мобильный трафик в этот период на 10% опередил результат Дня шопинга 11.11. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.