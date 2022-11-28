Названы имена победителей Всероссийского конкурса молодых предпринимателей

В Москве 25 ноября названы победители Всероссийского конкурса "ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России" от Росмолодежь.Бизнес. Перспективные действующие бизнес-проекты были отобраны из 85 регионов России. Всего на конкурс поступило свыше 25 тысяч заявок. Отдельно определены победители в специальных категориях " Лучший проект в сфере ESG-технологий", "Школьная лига" и "Женский бизнес".

Лидером в номинации "Социальная польза" стала Виктория Сиволапова из Улан-Удэ, второе место за Полиной Зайцевой из Великого Новгорода, третье – за Екатериной Романенковой из Смоленска. В номинации "Прорыв года" первенство отдано Павлу Шевченко из Москвы. Категория " Инновационно-технологическое предпринимательство" досталась Ольге Казютинской из Москвы, второе место у москвича Владимира Кострицина, третье – у Татьяны Комиссаровой из Донского. Лучшим в " Классическом предпринимательстве" стала Наталия Аниськевич из Санкт-Петербурга, Михаил Аксёнчиков из Севастополя на втором месте, третье отдано Андрею Забатурину из Красноярска. Победитель в категории " Самозанятый" – Анна Литвинцева из Улан-Удэ, Никита Горяйнов из Новочеркасска на втором месте, Ольга Бутт из Улан-Удэ на третьем. В номинации "Международный бизнес" награду забрал Александр Майер из Москвы, Софья Обломкова из Тольятти на втором месте, третье отдано Софье Анисимовой из Сургута. Лидером "Медиабизнеса" стала молодой предприниматель Саяна Елбаскина из Улан-Удэ, Екатерина Комарова из Симферополя на втором месте, Рувим Назарчук из Тамбова на третьем месте. Ольга Ефремова из Смоленска получила первую награду в категории "Производство", крымчанин Николай Семенчук стал вторым, Александра Алабушева из города Нижние Серги – третья. В номинации "Агробизнес" первым стал Харун Жемухов из Нарткале, Татьяна Маркарян из Краснодара забрала серебро, бронза отдана Владимиру Бондареву из Новокузнецка. В "Креативном бизнесе" награды получили: первый – Илья Стефаненко из Москвы, вторая – Елизавета Фролова из Санкт-Петербурга, третья – Ксения Федорина из Санкт-Петербурга. Победителем в специальной категории "Женский бизнес" стала Анастасия Алёшина из Омска, в категории " Лучший проект в сфере ESG-технологий" – Дауддин Дауди из Санкт-Петербурга, в категории "Школьная лига" – Данил Сущенко из станицы Динской .

В этом году помимо традиционной лиги "Молодые предприниматели" появилась ещё и "Молоднжь с идеями", где участники представили свои проекты в двух лигах – школьники и студенты по четырём направлениям предпринимательства. Классическое предпринимательство: школьники – Дарья Татарина (Москва), Элина Еськова (Санкт-Петербург), Валерия Лосева (Ульяновск); студенты – Алексей Власов (Краснодар), Екатерина Сергеева (Звездный городок), Анжелика Кротова (Казань). Технологическое предпринимательство: школьники – Максим Пичулев (Самара), Анна Вакуленко (Иркутск), Елизавета Чудина (Саратов); студенты – Кирилл Шешуков (Москва), Владимир Бяков (Москва), Елизавета Сидина (Ростов-на-Дону). Социальное предпринимательство: школьники – Олег Фетисов (Краснодар), Денис Зорин (Екатеринбург), Камиля Мамлиева (Пенза); студенты – Эмилия Артамонова (Смоленск), Никита Саввин (Белгород), Андрей Куренков (Челябинск). Креативное предпринимательство: школьники – Тимур Шаймарданов (Казань), Софья Куликова (Волжский), Мария Дорук (Ростов-на-Дону); студенты – Александр Мжаванадзе (Самара), Роберт Мансуров (Уфа), Анастасия Тимохова (Москва).

Руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв подчеркнул, что в этом году подано большое количество заявок социально значимой направленности.