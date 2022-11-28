Александра Афонина провела очередной семинар про ЖКХ для жителей Сыктывкара

В региональном исполкоме Партии "Единая Россия" прошел семинар "Просто о ЖКХ". Основным спикером выступила координатор федерального партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александра Афонина .

"Сегодня мы разбирались в порядке формирования стоимости работ ук по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений МКД. Познакомились с действующими постановлениями Правительства, регулирующими эту деятельность, а также с принципами ценообразования этих услуг. Самое важное: собственники должны помнить, что содержать надлежащим образом имущество стоит денег. Управляющая компания и ТСЖ не могут работать бесплатно. В то же время, просто так брать деньги они тоже не имеют права, поэтому крайне важно научиться находить баланс интересов сторонам договора управления МКД", – рассказала Александра Афонина .

Отмечаем, что проведение обучающих семинаров на тему ЖКХ способствует нормализации деятельности управляющих организаций. Это уже второй семинар, который проводится для собственников квартир в жилых домах. Всего курс состоит из трех бесплатных занятий. Записаться на них можно по телефону Региональной общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" Д.А.Медведева в Республике Коми 8 (8212) 40-95-42. Следующий семинар планируется провести в среду, 30 ноября.