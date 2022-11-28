Депутат Госсовета Коми Надежда Дорофеева провела прямую линию с жителями Коми

С учетом высокого социального спроса, в очередной раз по инициативе руководителя Региональной общественной приемной Партии "Единая Россия" проводится прямая телефонная линия. Ранее темы прямых линий были: социальная газификация; а также поддержка семей, мужья в которых были призваны по мобилизации.
В этот раз поводом обсуждения стали меры социальной поддержки семей военнослужащих. Компетентные ответы на вопросы граждан обеспечивали: депутат Госсовета Коми, Руководитель РОП Председателя Партии Д.А. Медведева в Коми Надежда Дорофеева, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Александр Хохлов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Руслан Ибрагимов, начальник Единого колл-центра Минтрудсоц Коми Валентина Дитц, депутат Госсовета Коми, Председатель Постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрей Климушев, Председатель президиума общественной организации "Женщины города Сыктывкара" Лапшина Галина, помощник Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми Яна Божко, представитель Волонтерского центра Партии Екатерина Бугаева, а также депутаты Совета города Сыктывкара Ахмед Ахмедов и Андрей Галин.
Поступило множество вопросов. Наиболее актуальный касался компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских садах. В частности, женщина поинтересовалась, сделает ее садик компенсацию или нет, т.к. точной информации она ни от кого не получала.
– Соответствующая работа с дошкольными образовательными организациями сейчас проводится. При подтверждении информации, необходимой для предоставления меры поддержки, при выставлении родительской платы за ноябрь эта информация будет уже учтена. В данном случае вы получите счет за вычетом платежа, – ответил Руслан Ибрагимов.
Кроме того, молодые мамы интересовались порядком оформления статуса "алоимущей семьи", а также тем, как получить заработную плату супруга, если он мобилизован и находится сейчас в районе выполнения боевых задач. На большинство вопросов жители получили ответы от представителей профильных министерств и ведомств, однако некоторые звонки потребовали более тщательной проработки, они будут решены в отдельном порядке.
Отмечаем, что в Региональную общественную приемную можно обратиться следующими способами: по телефону 8(8212) 40-95-42, оставив письменное обращение по адресу: Сыктывкар, улица Интернациональная, 106, а также на сайте Коми регионального отделения партии.
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