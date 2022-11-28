Депутат Госсовета Коми Надежда Дорофеева провела прямую линию с жителями Коми

С учетом высокого социального спроса, в очередной раз по инициативе руководителя Региональной общественной приемной Партии "Единая Россия" проводится прямая телефонная линия. Ранее темы прямых линий были: социальная газификация; а также поддержка семей, мужья в которых были призваны по мобилизации.

В этот раз поводом обсуждения стали меры социальной поддержки семей военнослужащих. Компетентные ответы на вопросы граждан обеспечивали: депутат Госсовета Коми, Руководитель РОП Председателя Партии Д.А. Медведева в Коми Надежда Дорофеева , заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Александр Хохлов , заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Руслан Ибрагимов , начальник Единого колл-центра Минтрудсоц Коми Валентина Дитц , депутат Госсовета Коми, Председатель Постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрей Климушев , Председатель президиума общественной организации "Женщины города Сыктывкара" Лапшина Галина , помощник Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми Яна Божко , представитель Волонтерского центра Партии Екатерина Бугаева, а также депутаты Совета города Сыктывкара Ахмед Ахмедов и Андрей Галин .

Поступило множество вопросов. Наиболее актуальный касался компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских садах. В частности, женщина поинтересовалась, сделает ее садик компенсацию или нет, т.к. точной информации она ни от кого не получала.